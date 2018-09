Onlusten tijdens installatie president CAR

Het eerste vrouwelijke staatshoofd van het Afrikaanse land had de burgers na haar verkiezing juist opgeroepen tot rust. De Verenigde Naties vrezen voor een genocide in de CAR. Sinds een staatsgreep in maart 2013 heerst er chaos in het land.

In een interview met de Franse krant Le Parisien vraagt Samba-Panza donderdag om meer buitenlandse troepen om de veiligheid in de CAR te herstellen. Momenteel zijn er 1600 Franse militairen en een vredesmacht van de Afrikaanse Unie van 5000 man in de CAR. „Die zijn al niet genoeg om de orde in Bangui te herstellen”, aldus Samba-Panza. De CAR is bijna zo groot als Frankrijk, het grootste land van de EU.

Samba-Panza wil een beroep doen op de religieuze leiders om de vrede tussen christenen en moslims te herstellen.