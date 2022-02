Meisje geboren in metrostation in Kiev: beelden gaan de wereld over

Kopieer naar clipboard

Het pasgeboren meisje in een metrostation in Kiev dat dient als schuilkelder. Ⓒ ZUMAPRESS.com

KIEV - Een vrouw is in de nacht van vrijdag op zaterdag bevallen in een metrostation in Kiev, melden lokale media. Beelden van het pasgeboren meisje worden gretig gedeeld op sociale media.