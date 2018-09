Rechter: Coffeeshops niet overdag open

11 shops stapten naar de rechter omdat zij van de gemeente doordeweeks niet meer overdag open mogen zijn. De rechtbank oordeelde echter dat de gemeente de ondernemers juist tegemoetkomt door ze niet per 1 januari te sluiten, zoals eigenlijk volgens het zogenoemde afstandscriterium zou moeten, maar ze met beperkte openingstijden open te houden.

Ruim 30 wietwinkels in de hoofdstad moeten dicht, omdat ze te dicht bij een middelbare school liggen. Om overlast te voorkomen, gaat dat in stappen tussen komende zomer en 1 januari 2016. Met ingang van begin dit jaar beperkt de burgemeester wel de openingstijden van de shops in de buurt van een school. Op lesdagen mogen ze pas om 18.00 uur open, in plaats van 07.00 uur.

Volgens de eigenaren draait de gemeente hun daarmee de nek om. Ze eisen dat de lopende vergunningen ongewijzigd blijven, totdat ze definitief de deuren moeten sluiten. „Dit besluit kost deze ondernemers meer dan de helft van hun omzet. Ze gaan failliet voordat ze kunnen verhuizen”, stelde een van de betrokken advocaten 2 weken geleden tijdens de zitting.

Volgens de rechter waren de ondernemers er vanaf 2011 van op de hoogte dat hun gedoogverklaring 'niet meer vanzelfsprekend' was. Dat de gemeente de gedoogverklaringen van de coffeeshophouders nu opnieuw verlengt, zij het met een beperking van de openingstijden, is eerder in het voordeel dan in het nadeel van de coffeeshops, oordeelde de rechter. De gemeente schortte de beperking van de openingstijden op in afwachting van de uitspraak van de rechter.