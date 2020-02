Turkije schrapt visum Nederlandse toeristen

,,We willen hiermee de toeristische potentie vanuit Europa naar Turkije vergroten en onze economische en culturele relatie versterken”, zegt woordvoerder Hami Aksoy van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het visum kostte 35 dollar en moest digitaal worden gekocht.

,,Een heel gedoe. Wij zijn blij dat Turkije onze oproep om de visumplicht voor toeristen af te schaffen, heeft gevolgd. Ik heb de Turkse minister van toerisme daar in januari op de Utrechtse Vakantiebeurs nog om verzocht. Hij zei dat hij zijn best zou doen. Ik had niet gedacht dat het al dit vakantieseizoen zou gebeuren”, zegt Corendon-topman Atilay Uslu in een reactie.

Prijs vorig jaar nog verhoogd

Een Turkije-visum was vorig jaar juist nog flink in prijs verhoogd. ,,Ik verwacht dit jaar dan ook een positief effect van het aantal boekingen naar Turkse all-inclusive resorts, waar toch veel Nederlanders op afkomen, omdat de prijs-kwaliteitverhouding prima is”, meent Uslu.

"Ik heb dat visum nooit goed begrepen"

Volgens cijfers van het Continu Vakantie Onderzoek en CBS werden vorig jaar ruim 600.000 Nederlandse vakanties in Turkije doorgebracht. Daarmee staat Turkije van de buitenlandse vakantielanden op de negende plaats na respectievelijk Duitsland (3,7 miljoen), Frankrijk, Spanje, België, Italië, Oostenrijk, VK en Griekenland. Totaal ging het om meer dan een miljoen Turkse visa voor Nederlanders.

,,Ik heb dat visum nooit goed begrepen. Een gastvrij vakantieland moet dat niet doen. Wij zullen ons extra gaan inspannen om Nederlandse toeristen deze zomer naar Turkse bestemmingen te brengen. Ik reken op zeker 10 procent groei”, aldus Uslu.

De coronacrisis helpt volgens hem nog een handje mee. Dat besmettelijke virus gaat volgens de jongste boekingscijfers van de ANVR-reiskoepel ten koste van reizen naar Azië, maar vakantiegangers kiezen nu meer voor (Zuid-)Europa en de Cariben, met de Antillen aan kop.