Dragons' Den: op tv champagne, achteraf koude douche

Van de 23 bedrijven die een investering was beloofd kregen volgens de zender maar vier het bedrag. Twee kregen minder en zeventien hadden niks gekregen.

NRC berichtte in 2020 al dat een deal in het veel bekeken programma niet altijd tot een investering leidt, maar meldde destijds op gezag van producent Vincent TV Producties dat bijna driekwart van de afspraken uit het programma doorgang vond. Dat percentage lijkt nu praktisch omgekeerd. Het productiebedrijf zelf laat weten dat het format 'wereldwijd in ongeveer de helft van de gevallen tot een blijvende relatie tussen Dragon en pitcher, meestal in de vorm van investering' leidt, maar geeft aan dat het laatste seizoen inderdaad een ongebruikelijk bescheiden oogst kende

De investeerders zelf erkennen dat het vaak niet goed afloopt. Dat komt omdat ondernemers de zaken veel te rooskleurig hadden voorgesteld. Ook blijken er soms meer concurrenten op de markt te zijn. Een van de bekende investeerders, de Amsterdammer Won Yip, zegt ook dat in het algemeen 'in de pitch zaken vaak mooier worden voorgedaan dan ze zijn'.

Of Viaplay een nieuw seizoen, dat al is opgenomen, gaat uitzenden, is onduidelijk. De zender zit in zwaar weer en maakt deze week bekend hoe ze verder willen in Nederland. 'Daarna kunnen we meer zeggen over specifieke shows,' aldus een woorrdvoerder tegen BNR.