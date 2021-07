Haarlems pandje is foetsie op Funda: wat is er aan de hand?

Het huisje werd in 2019 voor slechts 95.000 euro aangeboden op Funda en was destijds een volledig vervallen krot. „Ik durf er nauwelijks iemand te laten lopen”, zei makelaar makelaar José Bakx erover tegen De Telegraaf. „Boven zijn de vloeren zo gammel als wat. Betreden op eigen risico, zeggen we erbij.”

Zo zag het huisje er in 2019 uit. Ⓒ OVERSPAERN MAKELAARDIJ

Wie wil zoiets kopen? Nou, een projectontwikkelaar. Die kalefaterde het op, kwam met een visgraatmotief en plaatste een hippe zwart-stalen deur. Vraagprijs na twee jaar? 395.000 euro. Een yuppenparadijs.

De renovatie was ’next level’, zei de nieuwe makelaar Perrie Voorbach.

Maar de woning is inmiddels van Funda verdwenen, merkte NH Nieuws op. Heeft de verkoper zich bedacht? Wordt het pand nu verhuurd in plaats van verkocht? Speelt er meer? Welnee, zegt Voorbach tegen de nieuwszender. Volgens hem is het huis verkocht onder voorbehoud.

„We hebben het huis ingetrokken omdat mensen er maar over bléven bellen en de buren hadden er last van dat belangstellenden langs bleven rijden en lopen. Dus door het van Funda te halen, hopen we dat we nu van de drukte af zijn.”

De woning, met hippe inrichting, was volgens de makelaar simpelweg erg populair. Ⓒ VOORBACH MAKELAARDIJ

De woning staat niet in de categorie ’verkocht onder voorbehoud’, maar is volledig verdwenen van Funda. Bovendien wordt op de website van de makelaar de status omschreven als ’ingetrokken’. Voorbach was woensdag niet direct bereikbaar voor De Telegraaf.

In de regio ontstond al het nodige tumult rond het huis. „Het was een krot. Het was eigenlijk gewoon bouwgrond”, zei Danny van Leeuwen van Actiepartij Haarlem tegen NH Nieuws. „Als dan een aannemer het koopt, en het opknapt, ligt daarna de wereld aan zijn voeten.” Makelaarsvereniging NVM wijst erop dat de aannemer in 2019 simpelweg de hoogste bieder was.

Volgens makelaar Voorbach is de woning ’ruim boven de vraagprijs’ verkocht.