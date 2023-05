Google haalt omstreden spel ’Slavery Simulator’ uit Play Store na ophef in Brazilië

Op 20 april verscheen ’Slavery Simulator’ in de Google Play Store. In het spel kon je zwarte Afrikanen kopen, verhandelen, verschepen en verkopen. Je kon ze ook bevrijden, maar ook ’inzetten voor eigen gewin’. Zelfs het martelen van slaven behoorde tot de mogelijkheden in het spel. Het spel zou duizenden keren zijn gedownload, zo schrijven Braziliaanse media. Een van de recensenten omschreef het spel als ’een leuk tijdverdrijf’, maar klaagde dat er te weinig martelopties waren.

Braziliaanse politici waren de eersten die aan de bel trokken over het spelletje. Zij omschreven het als „schaamteloos racisme”. Slavernij was tot 1888 legaal in Brazilië en heeft een grote erfenis achtergelaten in het Zuid-Amerikaanse land. De Braziliaanse overheid en het OM lieten al snel weten een onderzoek te zullen starten naar het „macabere” spel en de vele racistische reacties in de recensies. Na de vele klachten uit Brazilië heeft Google besloten om het spel toch maar vast uit de Play Store te halen.