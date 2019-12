Dampende berg drugsafval gedumpt op dijk

Bij de drugsdumping zijn metingen verricht en er is sprake van bodemverontreiniging. Ⓒ Persbureau Heitink

BUREN - In de berm van de Hennisdijk in het Gelderse Buren is zondagavond laat een enorme berg jerrycans en vaten gedumpt met daarin de resten van vermoedelijk drugsproductie. De hoeveelheid drugsafval is zo groot dat voor het transport een vrachtwagen of een hele grote bestelbus nodig is geweest, aldus de politie.