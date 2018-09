Zeven jaar cel voor al-Qaedalid in Duitsland

De man, Emrah E. belde in november 2010 het Bundeskriminalamt, de federale recherche. Hij dreigde dat een commando van al-Qaeda en daarmee samenwerkende groepen de historische Rijksdag in Berlijn, waarin de Duitse Tweede Kamer zetelt, zou bestormen en daar een bloedbad zou aanrichten. Na de melding werden de veiligheidsmaatregelen in Duitsland verscherpt.

E. zou van mei 2010 tot januari 2011 in het grensgebied tussen Pakistan en Afghanistan voor terreurgroepen hebben gewerkt. Het Openbaar Ministerie had negen jaar gevangenisstraf geëist.