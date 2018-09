Gezonken in het kristalheldere water rond de Zuidpool

De Telegraaf Vaarkrant plaatst vrijwel iedere werkdag een speciale watersportfoto op haar site. Het onderwerp kan van alles zijn: gewoon een mooie foto, een ontroerend moment op het water, een bootfoto met een link naar het wereldnieuws, een persoonlijk moment op het voordek.

Doodgewoon

Alles is goed, zolang er maar een link is met boten of watersport. Het mag een foto van een internationaal bekende fotograaf zijn, maar ook een gemaakt door doodgewone mensen.

Stuur uw eigen foto op!

Heeft u ook zo´n foto? Stuur deze dan op naar vaarkrant.nl, inclusief een korte begeleidende tekst. Het hoeft niet een recente foto te zijn, als ie maar een zelfgemaakt is, bijzonder is voor u en minstens 150 Kb groot is.

Overspoeld

Momenteel worden we overspoeld met foto´s van zonsondergangen. We geven daarom op dit moment de voorkeur aan foto´s waarop mensen staan. Stuur er een op en misschien wordt hij geplaatst op het bestbekeken watersportportaal van Nederland.