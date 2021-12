Blerickse familie in de ban van Max Verstappen: ’Als hij wint, vloeien hier tranen’

Premium Autosport

Jacques Villeneuve: ’Max Verstappen maakt minder fouten dan Lewis Hamilton’

Wordt het Max Verstappen of toch Lewis Hamilton? Het is ook een vraag die voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve bezighoudt. De Canadees, in het verleden zeer kritisch op Verstappen, is van mening dat de Nederlander dit seizoen beter voor de dag komt dan zijn Britse concurrent.