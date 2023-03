Gezinsdrama: Na zoontje ook lichaam Belgische moeder (38) in Maas bij Maastricht gevonden

Een maand geleden verdween Fatma Bayram (38) met haar zoontje Nail op donderdagavond 23 februari rond 20.30 uur in Oupeye, na een ruzie met haar echtgenoot. De vader stond diezelfde avond al doodongerust aan het politiekantoor. Hij was zijn vrouw gaan zoeken, en hij had haar wagen teruggevonden aan de kade van de Maas in Visé. Haar telefoon en sleutels lagen nog in de auto.

Meteen werd een grote zoekactie opgestart in de regio. Er werden boten, duikers en speurhonden ingezet. De ochtend daarop, rond 8.55 uur, werd het lichaam van het jongetje teruggevonden in het water ter hoogte van de stuwdam van Lixhe. Hij stierf door verdrinking.

Opgespoord

Van de moeder was aanvankelijk geen spoor. Het parket van Luik verspreidde daarop een opsporingsbericht voor de vrouw. Het parketbenadrukte toen dat alle mogelijkheden onderzocht werden, waaronder ook die van een ongeval. Het gezin was niet bekend bij de politie.

Vermoed wordt dat de moeder op donderdag al met haar zoon in het water belandde, en dat ze allebei toen al overleden zijn. Haar lichaam moet daarna door de rivier zijn meegesleurd.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.