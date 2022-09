Wit-Rusland kondigt nieuwe ’militaire oefeningen’ aan bij grens met Polen

Het ministerie stelt dat wordt geoefend op „het bevrijden van tijdelijk door de vijand ingenomen gebied” en het herwinnen van de controle over grensregio’s. De acties zullen ongetwijfeld met argusogen vanuit Warschau en Kiev bekeken worden. Eerdere militaire ’oefeningen’ in Wit-Rusland langs de grens met Oekraïne liepen uit op de Russische inval begin dit jaar, inmiddels bijna tweehonderd dagen geleden.

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko geldt dan ook als een bondgenoot van zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin en steunt de Russen in de oorlog met Oekraïne. Zo zijn er onder meer aanvallen vanuit Wit-Rusland uitgevoerd op Oekraïne, met name bij de start van Poetins inval en zijn mislukte poging om de hoofdstad Kiev te omsingelen en te veroveren. Loekasjenko had Rusland in aanloop naar de ’speciale militaire operatie’ toestemming gegeven om troepen naar de Oekraïense grens in Wit-Rusland te sturen. Minsk is financieel en politiek sterk afhankelijk van Moskou.