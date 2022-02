Vijf aanhoudingen na twee steekincidenten in Dordrecht

De incidenten aan de Dr. L.L. Zamenhoflaan en op het Koningspleinhof hebben volgens de politie met elkaar te maken, maar het is nog onduidelijk wat de aanleiding is. De politie heeft twee steekwapens en twee voertuigen in beslag genomen voor onderzoek.

Chaos

Volgens een politiewoordvoerster begon het incident rond 01.00 uur op de Dr. L. L. Zamenhoflaan en verplaatste het geweld zich kort erna naar het Koningspleinhof. Enkele betrokkenen zouden zich recalcitrant hebben gedragen en ze waren onder invloed.

De aangehouden personen komen uit Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht en Hendrik Ido Ambacht. Onder de gearresteerden zijn ook twee van de gewonden.