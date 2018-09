Rutte spreekt met Rohani over Syrië

De premier sprak zijn teleurstelling uit dat Iran zich niet heeft willen scharen achter internationale afspraken dat er een einde moet komen aan het regime van president Bashar al-Assad. De opstelling van Iran leidde er begin deze week toe dat het land niet werd uitgenodigd voor de vredesconferentie over Syrië die woensdag begon in het Zwitserse Montreux.

Rutte sprak met Rohani ook over het interim-akkoord over het atoomprogramma van Iran dat eind vorig jaar is gesloten. Hij verwelkomde de stappen die zijn gezet en drong aan op uitvoering en voortgang van het nucleaire dossier.

De premier bracht verder de mensenrechtensituatie in Iran ter sprake. Hij maakte de Nederlandse zorgen daarover duidelijk.

Minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) zei woensdagavond in het tv-programma Nieuwsuur dat het gesprek tussen Rutte en Rohani tot stand is gekomen op initiatief van Iran. Timmermans denkt dat Rohani gezien de economische problemen in zijn land wel moet proberen openingen te zoeken naar het Westen.