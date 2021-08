Veel kaarthouders horen slecht nieuws: niet naar F1 in Zandvoort

Door de coronamaatregelen kon de race doorgaan, maar met maximaal 67 procent van de capaciteit. En met 110.000 mensen per dag op de vergunning, komt dat neer op zo’n 70.000 mensen die daadwerkelijk mogen komen bij de training op vrijdag, de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. 40.000 fans worden per dag dus teleurgesteld en de organisatie noemde dat eerder al een ’enorme uitdaging’.

„De verdeling is niet simpelweg een loting, maar een complexe puzzel”, aldus sportief directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix. „Voorafgaand aan het toewijzen van de beschikbare tickets moeten we rekening houden met verschillende variabelen.” Kaarten zonder vaste zitplaatsen zijn sowieso niet meer toegestaan. „Ook hebben we geprobeerd zoveel mogelijk groepen en families niet te splitsen, moeten we rekening houden met onder andere het veiligheids- en mobiliteitsplan rondom Zandvoort, de belangen van lokale ondernemers en uiteraard de Covid-beleidsregels. Helaas zullen een flink aantal fans niet mogen komen. Dat is ongelofelijk vervelend, we hebben geen keuze.”

De mensen die nu buiten de boot vallen staan overigens wel op pole position voor volgend jaar. Zij krijgen dan voorrang bij het bestellen van tickets. Voor wie dat niet wil is het mogelijk om geld terug te vragen in de periode van 22 augustus tot en met 16 september.

De Telegraaf is op zoek naar geluks- en pechvogels. Ziet u uw F1-weekend in het water vallen, of kan de Verstappen-vlag alvast uit omdat u wel welkom bent? Mail uw naam en telefoonnummer naar n.kalkman@telegraaf.nl