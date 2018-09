VN-expert: Iran moet stoppen met executies

In 2013 zijn voor zover bekend 625 executies uitgevoerd. Onder hen waren zeker 28 vrouwen en een aantal politieke gevangenen. De meeste gevangenen die worden opgehangen, zijn beschuldigd van drugsgerelateerde zaken. Maar ook is bekend dat mensen worden opgehangen die „misdaden tegen god“ hebben gepleegd of de nationale veiligheid in gevaar zouden hebben gebracht.

Iran is al vaker opgeroepen om de executies op te schorten. De experts zijn ernstig bezorgd nu Teheran gewoon doorgaat met de executies voor misdaden die internationaalrechtelijk ook nog relatief licht zijn. Bovendien is de rechtsgang omstreden.