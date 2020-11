Verwarring over zwemles bij nieuwe coronamaatregelen

HILVERSUM - Een foutje van de overheid heeft voor veel verwarring gezorgd bij zwemscholen. Waar de overheid in eerste instantie stelde dat zwemlessen voor kinderen tot 12 jaar door mochten gaan, werd gisterenmiddag abrupt besloten dat het om miscommunicatie ging en zwembaden toch volledig moeten sluiten. Zwemschool De Winter Sport in Hilversum gaat hier niet mee akkoord. „Nederland is heel druk bezig geweest om de kinderen na de eerste lockdown terug op niveau te krijgen. Als we nu opnieuw dichtmoeten dan brengt dat grote risico’s mee voor volgende zomer.”