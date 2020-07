In plastic verstrikte zeehondenpup laat zich niet vangen

Ⓒ GREET HAM

DEN HELDER - De zeehondenpup die met zijn moeder rondzwemt in de binnenwateren van Den Helder heeft zich nog niet laten vangen. Donderdag werd groot alarm geslagen nadat het dier verstrikt was geraakt in iets wat lijkt op een blauwe plastic zak. De zeehond is nu buiten levensgevaar en maakt het naar omstandigheden goed, zo meldt Zeehondencentrum Pieterburen. Toch is het noodzaak dat het dier wordt gevangen.