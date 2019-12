Parkeerfraude in Amsterdam: maar liefst 20 aangiftes

Met een dergelijke kaart kan in de hele stad gratis geparkeerd worden. Ⓒ Dijkstra BV

Amsterdam - De gemeente Amsterdam heeft een flink succes geboekt in de aanpak van gesjoemel met gehandicaptenparkeerkaarten. Voor het eerst heeft de hoofdstad tegen achttien Amsterdammers en twee ambtenaren aangifte gedaan wegens oplichting, omkoping en valsheid in geschrifte na fraude met gehandicaptenparkeerkaarten. De fraudeurs konden - zonder daarop recht te hebben - in de stad gratis parkeren, zo stelt de gemeente.