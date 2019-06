Verdachte opgepakt in moordzaak Halil Erol

Het slachtoffer, vader van twee dochters, verdween op zaterdag 6 februari 2010. Later dat jaar werden lichaamsdelen teruggevonden. Zijn ledematen werden aangetroffen in de Steenwijker Aa in Eesveen, net buiten Steenwijk. Die werden gevonden verpakt in een zandkleurige, polyester zak. In 2013 vonden twee wandelaars menselijke resten in het natuurgebied De Kiersche Wijde aan de Zandweg in Wanneperveen. Dat bleek de romp van Erol te zijn. Ook hier werd eenzelfde soort polyester zak gevonden.

Op de destijds aangetroffen spullen werden sporen gevonden die in de richting van de verdachte leidden. Hij blijft voorlopig vastzitten. Justitie heeft in 2010 een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Die is nog steeds beschikbaar, meldt de politie.