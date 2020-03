In Taiwan gaan kinderen gewoon naar school

Net als het vasteland China heeft Taiwan de Chinese Nieuwjaarsvakantie in februari met een paar dagen verlengd. In tegenstelling tot Peking, waar het nog steeds onduidelijk is wanneer de scholen weer open mogen, heeft de Taiwanese regering alle scholen eind februari weer geopend.

Au brengt haar 4-jarige zoontje elke dag naar school, daar wordt hij buiten opgevangen door de leraren om zijn lichaamstemperatuur te controleren. Ook moeten de kinderen hun handen wassen en hun mondkapjes correct dragen voordat de leraar hen naar het klaslokaal begeleidt. „Ouders mogen nu niet meer naar binnen”, vertelt Au. Scholen in Taiwan proberen het aantal bezoekers zo laag mogelijk te houden.

Mondkapjes

De Taiwanese regering heeft halverwege februari alle mondkapjes die op het eiland worden geproduceerd opgekocht en de export ervan verboden. De regering heeft 6,5 miljoen mondkapjes onder scholen verdeeld en daarnaast ook 84.000 liter aan handzeep en 25.000 thermometers aan scholen gegeven. Op internet is een video viraal gegaan van Taiwanese basisschoolleerlingen die een robot van legoblokjes hebben gebouwd. De robot spuit desinfecterend middel als hij beweging detecteert. Op die manier kunnen kinderen hun handen desinfecteren zonder dat ze een flesje hoeven aan te raken, waardoor het gevaar op besmetting nog verder omlaag gaat.

Met 50 ziektegevallen, van wie twintig mensen zijn genezen en een iemand is overleden, kan de virusbestrijding op het de facto onafhankelijk eiland met recht een succes genoemd worden. Dit heeft Taiwan voor elkaar gekregen zonder hulp van de Wereldgezondheidsorganisatie. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en onder druk van Peking is de eilandenstaat uitgesloten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Taiwanese regering kan daardoor niet deelnemen aan vergaderingen over het coronavirus of afgaan op protocollen van de WHO.

Gratis

Direct nadat China eind december de coronavirusuitbraak bij de WHO meldde, heeft Taiwan iedereen die vanuit virusstad Wuhan kwam gemonitord. De Taiwanese regering was eind januari de eerste regering die vluchten vanuit Wuhan verbood. Het eiland staat bekend om zijn goedkope zorgverzekering. Mensen die mogelijk het coronavirus hebben kunnen zich in Taiwan gratis laten testen. Als iemand in isolatie moet, worden zijn accommodatie, voedsel en medische zorg vergoed.