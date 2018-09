Leden Pussy Riot komen naar Amsterdam

Tolokonnikova en Aljochina werden vorige maand vervroegd vrijgelaten. Ze zaten een gevangenisstraf van 2 jaar uit wegens 'hooliganisme'. Zij hadden in februari 2012 met maskers op met hun 'punkgebed' tegen Poetin een dienst in de Christus de Verlosserkathedraal verstoord.

Tolokonnikova gaat later deze maand met Aljochina ook naar Parijs. Volgende maand staat een reis naar de Verenigde Staten op het programma.

Zij zullen volgens Tolokonnikova niet naar Sotsji gaan, waar volgende maand de Olympische Winterspelen worden gehouden. In plaats daarvan gaan ze naar de autonome republiek Mordovië, tussen Moskou en de benedenloop van de rivier de Wolga, om daar gevangenen te bezoeken. Tolokonnikova heeft daar in een werkkamp gezeten.

Debatcentrum De Balie in Amsterdam laat weten dat de twee leden van Pussy Riot op 31 januari daar zullen zijn. Tolokonnikova en Aljochina zullen er onder andere praten over hun tijd in de gevangenis. Dat weekeinde houdt Human Rights Watch het Human Rights Weekend. Er wordt ook een film over de protestactie van de band vertoond.