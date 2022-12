Stemmers kiezen ’klimaatklever’ als woord van het jaar

Zevenvinker eindigde op plek twee en energietoerisme op plek drie. Er werden bijna 15.000 stemmen uitgebracht. Ruim 25 procent van de stemmen ging naar klimaatklever. Van Dale had tien ingezonden woorden genomineerd om kans te maken op de titel Woord van het Jaar 2022. Naast de top 3 ging het om spijtgezin, emojibaby, bofbelasting, boektokken, needlespiking, prijzenpijn en stopbonus. Tot en met maandagmiddag konden mensen daarop hun stem uitbrengen.

Volgens Den Boon was het een "heel divers taaljaar, waarschijnlijk als gevolg van allerlei crisissen die ons bezighielden". Hierbij noemt de hoofdredacteur onder meer de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Dat het woord klimaatklever heeft gewonnen, noemt Den Boon niet verrassend, omdat de "klimaatproblematiek ons al zo lang bezighoudt."

Van Dale Uitgevers reikt de titel jaarlijks uit. De verkiezing wordt sinds 2007 gehouden. Het gaat om woorden die ontstaan in de media. Ze raken vaak in zwang door een nieuwsfeit en zijn min of meer blijvend in het dagelijkse taalgebruik. Vorig jaar was prikspijt de winnaar. Het jaar daarvoor kreeg anderhalvemetersamenleving de meeste stemmen.