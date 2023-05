Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik heb helaas de verkeerde keuzes gemaakt’ Verpleegkundige berispt na inpikken vriendin gedetineerde patiënt

AMSTERDAM - Een verpleegkundige die de vriendin van een gedetineerde patiënt heimelijk inpikte, heeft een berisping gekregen van de medisch tuchtrechter, zo blijkt uit de uitspraak in de zaak. Maurice B. was zelfs, zonder dat de gevangene die hij als zorgprofessional bijstond dat wist, in zijn huis gaan wonen.