Dit jaar geen bezuinigingen om gastegenvaller

De tegenvaller wordt meegenomen in het voorjaar als het kabinet de hele begroting overziet voor volgend jaar. „We gaan daar niet dit jaar heel snel een oplossing voor verzinnen.” Voor 2015 moet het begrotingstekort wel weer onder de 3 procent komen, voegde hij eraan toe.

Hij zal met de regeringspartijen VVD en PvdA en met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP voor 1 mei een conceptbegroting voor 2015 naar Brussel sturen. Daar staan mogelijk wel extra bezuinigingen in om de gastegenvaller op te vangen. Dijsselbloem wilde daar verder niet op speculeren, hij wil eerst nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau in februari en maart afwachten.

840 miljoen

Door het terugschroeven van de gaswinning in Groningen loopt Dijsselbloem dit jaar 700 miljoen euro aan gasbaten mis. Ook draagt hij ruim 140 miljoen bij aan compensatie voor de door aardschokken getroffen provincie. Die tegenvaller van ruim 840 miljoen gaat hij dus niet op de lopende begroting wegpoetsen.

Mogelijk zijn er de komende maanden nog meevallers en anders loopt het begrotingstekort voor 2014 hoger op. Dat kan op zich ook, want met de Europese Commissie is afgesproken om 6 miljard euro structureel te bezuinigen, en alle besluiten daarover zijn in oktober al genomen.

Meevaller

Een meevaller voor het kabinet zijn in elk geval plannen van Eurostat, het Europese statistisch bureau, om het bruto binnenlands product anders te berekenen. Daardoor zou de omvang van de Nederlandse economie in één klap met 18 tot 24 miljard euro toenemen. Het begrotingstekort wordt daardoor weliswaar niet in miljarden, maar als percentage wel kleiner.

Dijsselbloem sloot zich bij RTL Z voorzichtig aan bij uitlatingen van minister Henk Kamp van Economische Zaken die dinsdag zei dat groeipercentages van voor de economische crisis op termijn weer mogelijk zijn. Dijsselbloem zei dat daar wel iets voor moet gebeuren: hervormingen, te beginnen op de woningmarkt. „Dus het kan, maar er is wel wat voor nodig.” De tendens in de economie (huizenmarkt, consumentenvertrouwen, koopkracht) is „absoluut positief”, aldus de minister.