Ex-partners Van Lienden worstelen met erfenis mondkapjesaffaire

Het bedrijf Coolblue heeft bijvoorbeeld ruim 400.000 euro aan voorschotten verloren, meldt de Volkskrant.

Ongeloof, woede en verbijstering. Dat overheerst bij bedrijven en personen die nauw betrokken waren bij die stichting, Hulptroepen Alliantie. Zij hadden belangeloos tijd en geld in het project gestoken om mondkapjes voor de zorg naar Nederland te halen. Maar de initiatiefnemers, onder wie Van Lienden, verdienden in het geheim miljoenen, schrijft de krant.

Zo zou het bedrijf Coolblue een webshop voor de mondkapjes hebben opgezet en ook de orderverwerking en verzending zelf hebben betaald. Topman Pieter Zwart zou een half miljoen euro hebben bijgedragen aan de stichting. Dat geld zou terugkomen, maar Coolblue schreef uiteindelijk 400.000 euro af.

Commerciële bv

„Het is nooit in me opgekomen dat ze het geld konden terugbetalen”, zegt Zwart. „Ik dacht: die jongens hebben hun baan opgezegd om iets moois op te bouwen, dan wil ik ze niet gaan plukken. Ik had me erbij neergelegd dat we dat geld moesten afschrijven. We wilden iets goeds doen, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar dan blijkt een jaar later dat er buiten ons om een deal met de overheid is gekookt via een commerciële bv. Dat moest ik lezen in de Volkskrant. Ik kon het niet geloven. Mij is nooit, nooit, nooit iets verteld. Onze strikte voorwaarde was juist dat alles op non-profitbasis moest gebeuren.”

Zwart weet nog niet zeker of hij stappen gaat ondernemen tegen Van Lienden en zijn twee compagnons, maar Coolblue worstelt met hetzelfde dilemma als andere bedrijven die betrokken waren bij de non-profitstichting, schrijft de Volkskrant. „Bij wie haal ik het geld dan? En moet dat geld niet ergens anders naartoe?”

Ook ondernemer Omar Kbiri van het bedrijf Maak heeft veel vragen. Hij was een van de initiatiefnemers van de Hulptroepen Alliantie en werkte in de opstartfase onbezoldigd mee aan het initiatief. „Ik hoop nog steeds te horen wat er in godesnaam is gebeurd.”