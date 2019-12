Twintigtal gewonden door scheepsbotsing op de Rijn in Duitsland

De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Op het moment van de botsing donderdagavond was het zicht slecht door mist en omdat het donker was. Aan boord van het passagiersschip waren 139 mensen. De tanker was geladen met diesel.

