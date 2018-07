Friese bedrijven naar de rechter om Thialf

Het Friese consortium schreef in voor een lagere prijs dan Ballast Nedam, maar werd toch niet verkozen. De zes vechten de „subjectieve waardering“ van Thialf OG aan, aldus Bulthuis. Ook speelt mee dat de opdracht voor een groot Fries project niet gaat naar Friese bedrijven. De zes verschaffen aan zo'n duizend mensen in de provincie werk. Het gaat om bouwondernemingen, installatiebedrijven, een architectenbureau en een bedrijf dat is gespecialiseerd in duurzame energie.

De zogeheten 'vernieuwbouw' van Thialf kost ruim 80 miljoen euro. Het kort geding dient op 6 maart voor de rechtbank in Leeuwarden.