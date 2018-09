Colombiaan gepakt voor dubbele moord Delfgauw

De verdachte, alias 'El Niño' (het kind) heeft volgens de Colombiaanse politie deel uitgemaakt van een bende die betrokken was bij drugshandel. Die groep heeft ook contacten met de Hells Angels, vermoedt de politie in Bogota. De politie in Den Haag kan over de link met de Hells Angels nog niets zeggen.

De twee slachtoffers van 30 en 42 jaar zouden volgens de Colombiaanse autoriteiten zijn geliquideerd omdat er ruzie was over geld rond drugshandel. De Nederlandse politie spreekt vooralsnog van de verdenking moord en drugshandel. De politie in Bogota verdenkt de 33-jarige Colombiaan naast moord en drugshandel ook nog van witwassen van crimineel geld en afpersing.

De lichamen van de twee vermoorde Colombianen werden vorig jaar op 31 mei op verschillende plaatsen in Delfgauw gevonden. De mannen woonden in Spanje en werden al enige tijd vermist.

Volgens een woordvoerder van de politie Den Haag moet er nog worden gekeken of er om overlevering van El Niño naar Nederland wordt gevraagd. De Nederlandse en Spaanse autoriteiten zijn nog in overleg hoe ze de zaak verder aanpakken.

De politie in Den Haag zette direct na de vondst van de vermoorde Colombianen een groot rechercheteam op de zaak. Hun recherchewerk leidde naar de verdachte in Spanje. De politiewoordvoerder sluit nog meer arrestaties in deze zaak niet uit.