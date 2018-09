25-jarige lijsttrekker ouderenpartij OPA

De Ouderen Politiek Actief (OPA) is een beweging die opkomt voor de belangen van senioren. Het is nog geen officiële poltiieke partij, meldt RTV Oost. Dat gebeurt pas wanneer de partij één of meer zetels krijgt in de gemeenteraad.

Respect

OPA kiest voor Van 't Slot omdat de jonge lijsttrekker zich hard maakt voor ouderen. Van 't Slot vindt dat ouderen betere kansen moeten krijgen om hun zegje te doen in de politiek. Ook meent de jonge man dat er meer respect moet komen voor ouderen 'die de stad hebben opgebouwd'.

De complete kandidatenlijst voor OPA Zwolle wordt vrijdag bekendgemaakt.