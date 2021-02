Eerste acties tegen militaire junta Myanmar

Hoe de activisten precies de strenge regels van de junta willen overtreden, is niet bekendgemaakt. Burgerlijke ongehoorzaamheid is het opzettelijk overtreden van wetten of regels uit onvrede over die regels. Dit gebeurt meestal geweldloos.

De groep roept op Twitter andere mensen op om ook deel te nemen aan de actie. Artsen in een ziekenhuis in Mandalay zouden een vergelijkbare actie zijn gestart, volgens het Yangon Youth Network.

Het leger greep de macht in de nasleep van de verkiezingen van november. Toen boekte de NLD-partij van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi een monsterzege. De aan het leger gelieerde USDP behaalde juist een teleurstellend resultaat, waarna de militairen klaagden over fraude.