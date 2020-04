Oorlogsmisdaden Balie-jihadi blijven mysterie

In Nederland stond Aziz bekend als een hippe festivaltijger, helemaal niet als een jihadfan. Ⓒ Facebook

Amsterdam - Er moeten meer getuigen worden gehoord om uit te zoeken of de ‘Balie-jihadi’ bloed aan zijn handen heeft. Veel wijst erop dat de ex-vriend van journalist Ans Boersma een topfunctie had in de Syrische jihadbeweging, net als zijn oudere broer. Maar of beide asielzoekers inderdaad bloed aan hun handen hebben, lijkt moeilijk te bewijzen.