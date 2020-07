Zuid-Koreaanse ex-president 20 jaar de cel in na hoger beroep

De Zuid-Koreaanse ex-president Park Geun-hye. Ⓒ AP

SEOUL - De Zuid-Koreaanse ex-president Park Geun-hye is in hoger beroep veroordeeld tot een lagere gevangenisstraf van 20 jaar, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Park moest in 2017 aftreden als gevolg van een corruptieschandaal en werd eerder tot 30 jaar cel veroordeeld.