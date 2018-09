Regels verwijderen asbest niet goed toegepast

De regels voor het verwijderen van asbest zijn begin 2012 aangescherpt. Dat gebeurde om de veiligheid van personen die werken bij asbestbedrijven beter te garanderen.

Maar sinds het invoering van de nieuwe regels is het aantal sancties fors gedaald, aldus de Inspectie SZW maandag. In 2011 werden nog 1470 sancties opgelegd, in 2012 waren dar er 720. De Inspectie denkt niet dat dat komt doordat de regels beter worden toegepast, want ze heeft de afgelopen tijd vaker moeten optreden.