Mogelijk explosief materiaal gevonden in Groningse flat, woningen ontruimd

GRONINGEN - Een flat aan de Wibenaheerd in Groningen, in de wijk Beijum-Oost, is zaterdagavond ontruimd omdat er mogelijk explosief materiaal is gevonden. In deze flat was vrijdagavond al een explosie, mogelijk veroorzaakt door een defect aan een oven. Daarbij raakten twee mensen gewond en werd een deel van de gevel uit de flat geblazen.