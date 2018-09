Opnieuw dodelijke explosies in Bagdad

In totaal gingen op minstens zeven plaatsen in Bagdad bommen af. De dodelijkste aanslag gebeurde met een autobom, in de buurt van een drukbezochte markt in een wijk waar vooral sjiieten wonen. Door de ontploffing kwamen 7 mensen om het leven.

In de tussentijd wordt sporadisch gevochten rond de stad Falluja, die al weken grotendeels in handen is van soennitische militanten. Zo'n 10 kilometer buiten de stad viel een groep strijders een kazerne aan, met twee kapotte voertuigen en één dode aanvaller tot gevolg.