Weerwind: contact tussen Taghi en Mohammed B. kan worden gestopt

Kopieer naar clipboard

Franc Weerwind Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het is volgens minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) juridisch mogelijk om contact binnen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, bijvoorbeeld tussen criminelen Ridouan Taghi en Mohammed B., stop te zetten. Of dit ook al is gebeurd, kan een woordvoerder van de minister niet zeggen.