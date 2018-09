Blue Monday te lijf

1. Vrolijkheid

Bedenk iets waarmee je jouw humeur een boost kunt geven. Word jij vrolijk van appeltaart met slagroom, theeleuten met een vriendin of avond bankhangen met manlief? Doe wat je niet laten kunt en voordat je het weet is het een en al vrolijkheid.

2. Vakantie

Wie wordt er niet vrolijk van een zonovergoten vakantie in het vooruitzicht? Ga er eens goed voor zitten en boek vandaag jullie zomervakantie. De vakantie al geboekt? Ga dan eens op onderzoek uit en bekijk wat er in de buurt van jullie bestemming allemaal te doen is. Plezier gegarandeerd!

3. Gezond eten

Van een rammelende maag worden we in normale toestand al niet vrolijk. Als je al een beetje geprikkeld bent is het verstandig om goed te eten. Neem de tijd voor een stevig ontbijt met vers fruit en bezuinig niet op de lunch. Met een gevulde maag kun je alles aan!

4. Wandelen

Een wandeling in de natuur kan wonderen doen voor je humeur. Dus trommel je beste vriendinnen op en maak gezellig een stevige wandeling door het park, het bos of gewoon door de straat.

5. Laat je gaan

Zing alle negativiteit uit je lichaam. Zet de muziek keihard aan en zing de sterren van de hemel op jouw favoriete hit. Losse heupen? Laat het swingen dan vooral niet achterwege.

6. Glimlach

Zet je mooiste glimlach op en lach naar iedereen die je tegenkomt. Je zult zien dat je deze positiviteit ook terugkrijgt. Makkelijker kan het niet toch?

7. Slecht weer

Natuurlijk is het geen pretje als het met bakken uit de lucht komt, maar probeer het eens van de positieve kant te bekijken. Want het is toch heerlijk als jij lekker binnen zit met een kop warme chocolademelk terwijl de regen zachtjes tegen de ramen tikt. Steek de openhaard aan als je die hebt en kruip gezellig tegen elkaar aan.

8. Plezier op het werk

Ben je aan het werk vandaag en zit je in een enorme dip? Zorg dan dat je ook op je werk vandaag een beetje extra plezier maakt. Drink een kop koffie met die leuke collega of haal even een frisse neus.

9. Trakteer jezelf

Droom je al weken van die torenhoge hakken? Of snak je naar een bak patat. Doe het! Af en toe mag je jezelf best even laten gaan en laat vandaag daar nou de perfecte dag voor zijn.

10. Positief

Het is natuurlijk heel makkelijk om alles van de negatieve kant te bekijken, maar probeer het vandaag ook eens positief in te zien. Nee, je hebt misschien niet meer zoveel geld. Maar heb je dat echt nodig? En ja het natte weer houdt nog wel even aan, des te meer reden om lekker vroeg onder de wol te kruipen. Goede voornemens mislukt? We zitten pas in week drie van het nieuwe jaar. Je hebt nog tijd genoeg! Kortom: zo erg is het allemaal nog niet!

