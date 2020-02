LIVE: Bankmol die overvallers tipte voor de rechter

In juli 2017 werden er gewelddadige roofovervallen in Venlo, Zundert en Roosendaal gepleegd. In Roosendaal werd een stel dat op 7 juli thuiskwam na een bezoek aan de bank, beroofd door drie mannen. De buit zou 20.000 euro zijn.

Twee weken later werd een 63-jarige Duitser op dezelfde wijze van 100.000 euro bestolen. Een bejaarde vrouw in Bladel raakte in september ernstig gewond aan haar hoofd bij een overval. Twee maanden daarvoor had ze een groot bedrag opgenomen, maar op het moment van de inbraak was er geen geld meer aanwezig.

J. werd op 28 juli aangehouden nadat een arrestatieteam een overval in Zundert had verijdeld; vijf overvallers werden gearresteerd.

Verslaggever Saskia Belleman is in de rechtbank van Roermond aanwezig.