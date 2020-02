LIVE: Rabobank vordert 155.000 euro van overvallers terug

Vijf Brabanders staan terecht op verdenking van een overval en een poging tot overval in 2017 op mensen die vlak daarvoor grote bedragen hadden geïnd bij de Rabobank. Zij kregen volgens justitie de cruciale informatie van een bankmol, een nu 27-jarige uitzendkracht die bij de bank werkte.

Na een roof op een klant in Venlo op 19 juli 2017, die net een grote som geld had afgehaald, voorkwam de politie een soortgelijke roof in Zundert. De politie kwam op het spoor van de vermeende bankmol Lorenzo J., die toegang had tot gegevens van klanten. Een agent van de politie nam op 28 juli 2017 de plek in van het beoogde slachtoffer. Een arrestatieteam kwam in actie, ramde een busje van de overvallers en schoot op hen, waarbij een van hen geraakt werd.

De bank wil het in Venlo geroofde bedrag terug, zei een vertegenwoordiger van de Rabobank dinsdag voor de rechtbank. Volgens de bank gaat het om het bedrag dat in Venlo werd buitgemaakt. Tot nog toe werd een bedrag van 20.000 euro als buit genoemd.

Verslaggever Saskia Belleman is in de rechtbank van Roermond aanwezig.