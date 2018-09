Stern neemt failliete dealers Pouw over

Stern gaf aan dat er met de curator overeenstemming is bereikt over de doorstart van de bedrijven in Assen en Groningen. ,,Verwacht wordt dat de overname van de activa en de doorstart in de eerste helft van februari zullen worden gerealiseerd'', aldus Stern.

Een woordvoerder van Stern wilde geen informatie geven over de financiële details van de overname. ,,Het zijn behoorlijke ondernemingen, maar zo duur is het niet'', zei hij. Het bedrijf zal de overname op korte termijn melden bij de Autoriteit Consument en Markt, maar verwacht hier geen problemen tegen te komen, zei de zegsman.

Voornemen

Ook de vestiging van Pouw in Haren, die vorig jaar al werd gesloten, komt mogelijk in handen van Stern. Het concern laten weten dat er een ,,voornemen bestaat'' om in Haren een SternPoint te realiseren. Daarover zullen in de komende weken mededelingen worden gedaan. Een en ander hangt af van de bereidheid van de verhuurder van het pand om snel te tekenen, liet de woordvoerder van Stern weten.

Pouw voert al langere tijd gesprekken met branchegenoot Stern over een mogelijke fusie en of overname van onderdelen. In november nam Stern al de Mercedes-activiteiten van Pouw over.

In Assen zullen de merken Opel en Kia worden vertegenwoordigd onder de 'vertrouwde' naam Wander. Het dealerbedrijf in Groningen zal in afgeslankte vorm verder gaan als Wander Groningen met dezelfde merken. Vanuit de hoofdvestiging in Assen zullen ook autolease en autorent activiteiten worden ontwikkeld.