Roemeen slaat fietser, agenten en wurgt politiehond

Pas toen er versterking kwam, kon de man ingerekend worden. Twee gewonde agenten, evenals de fietser, moesten naar het ziekenhuis. De hond raakte lichtgewond, aldus de politie.

Ook de verdachte is in het ziekenhuis opgenomen. Voordat de 34-jarige Roemeen de fietser om nog onbekende reden aanviel, had hij al een aantal voorbijgangers lastiggevallen.