Vrouw misbruikt naam Miley Cyrus

De vrouw beweerde als tussenpersoon te fungeren tussen festivals en Mileys 'kamp' en wist dat verhaal blijkbaar zo overtuigend te brengen dat een festivalorganisatie er met open ogen intrapte.

De dief maakte een afspraak met de organisatie over een optreden tijdens New Year’s Day Miami South Beach Outdoor Festival, meldt Perez Hilton. De 125 duizend euro werd naar een bankrekening overgemaakt die was leeggehaald op het moment dat Miley niet op kwam dagen en de organisatie het geld terug wilde halen.

Mileys mensen blijken de vrouw helemaal niet te kennen. Dat is een lekker begin van het nieuwe jaar voor de partyplanners.