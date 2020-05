Ex-advocaat Trump toch niet vervroegd vrij

Alle gevangenen die in Otisville, New York, vastzaten zouden naar huis worden gestuurd. Een aantal medewerkers en gevangenen was besmet met het coronavirus, waardoor de veiligheid voor de andere gevangenen niet meer te waarborgen was.

Waarom de gevangenen nu toch moeten blijven en geen huisarrest krijgen, is niet bekend.

Cohen kreeg de gevangenisstraf voor het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen die een seksuele affaire hadden met Trump en wegens liegen tegen het Amerikaans Congres. Cohen werkte meer dan een decennium voor Trump en was een centrale figuur in verschillende kwesties rond de president. Hij werd vaak omschreven als de ’veegmachine’ van Trump, totdat de twee met elkaar braken. Cohen keerde zich af van Trump en uitte serieuze beschuldigingen tegen hem in de rechtszaal en het Congres.