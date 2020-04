Ex-advocaat Trump vervroegd vrij vanwege coronavirus

Cohen kreeg de gevangenisstraf wegens het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen die een seksuele affaire hadden met Trump en wegens liegen tegen het Amerikaans Congres. Ⓒ AFP

NEW YORK - De voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, Michael Cohen, wordt vervroegd vrijgelaten vanwege de coronapandemie. Dat melden diverse Amerikaanse media. In de gevangenis van Otisville in New York is bij verschillende gevangenen en cipiers besmetting vastgesteld. Alle gevangenen, onder wie Cohen, worden naar huis gestuurd.