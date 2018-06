Wanhopige moeder begint handtekeningenactie

Op de website www.petities24.com onder de verwijzing ‘het dossier en nader onderzoek van Leon Groeneweg’ hebben inmiddels meer dan 1800 Nederlanders van over de hele wereld haar petitie getekend. “Ik hoop dat nog veel meer mensen ons gaan steunen in onze strijd”, zegt Marijke Harkema. “Het is ongelooflijk hoe de autoriteiten ons al jarenlang in de kou laten staan.”

Hongerstaking

Komende vrijdag zegt de vertwijfelde moeder met eten te stoppen. “Ik ben bereid om met mijn hongerstaking tot het uiterste te gaan”, vervolgt zij. “De recherche heeft nooit serieus onderzoek naar de dood van mijn zoon willen verrichten. Ook het openbaar ministerie houdt ons voortdurend aan het lijntje. Onze advocaat krijgt zelfs al maanden geen antwoord meer op de brieven die hij aan het OM schrijft. Ik wil dat er alsnog grondige naspeuringen komen door een rechercheteam uit een andere politieregio. Ook eis ik dat justitie ons eindelijk het volledige dossier van weleer verstrekt.”

Haar 19-jarige zoon kwam in juni 2008 onder uiterst verdachte omstandigheden om het leven. Leon Groeneweg werd in de maanden voor zijn dood voortdurend bedreigd door een Schiedamse jeugdbende. Volgens zijn moeder had de jongen ontdekt dat de jeugdcriminelen een jaar eerder zijn vriend Tariq Chatta om het leven hadden gebracht. Deze, eveneens 19-jarige Schiedammer werd destijds drijvend in een ondiepe sloot aangetroffen.

Verklaring

“Juist toen Leon hierover een verklaring wilde afleggen bij de recherche, verdween hij spoorloos,” aldus Marijke Harkema. Tien dagen later werd ook deze jongen dood teruggevonden: zijn lichaam lag eveneens in ondiep water, bij een camping in Oostvoorne waar de jeugdbende vaak bivakkeerde.

Politie en justitie deden beiden zaken af als verdrinking, op het stoffelijk overschot van Tariq Chatta werd zelfs geen sectie verricht. Enkele jaren geleden nam het Telegraaf Cold Case Team de twee verdachte sterfgevallen onder de loep. Deze krant stuitte daarbij op allerlei aanwijzingen voor moord.

Kort geding

Sinds 2012 doen advocaat Job Knoester en zijn collega Yvonne van der Hut, de raadslieden van Marijke Harkema, verwoede pogingen om een nieuw politieonderzoek van de grond te krijgen. “Wij zullen het er niet bij laten zitten en desnoods een kort geding aanspannen”, zeggen de raadslieden. “De wanhoop van de ouders is volkomen invoelbaar en begrijpelijk. De weigerachtige en respectloze houding van het openbaar ministerie is killing voor deze mensen.”

De nabestaanden hopen op minimaal tienduizend steunbetuigingen en willen hun petitie overhandigen aan staatssecretaris Fred Teeven van Justitie.