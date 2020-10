Universiteiten verplichten mondkapjes al vanaf donderdag

De vereniging van universiteiten VSNU houdt op dit moment alleen het nu nog geldende dringende mondkapjesadvies aan, maar sluit niet uit dat er nog meer universiteiten zijn die alvast een plicht invoeren.

Met ingang van donderdag is in ieder geval op genoemde universiteiten een mondneusmasker verplicht voor iedereen die zich in hun gebouwen bevindt: studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers plus bezoekers. Wie staat of loopt heeft een maskertje op, wie eenmaal ergens zit, bijvoorbeeld in een collegebank, mag het af. Wie een bakje koffie haalt of even naar de wc gaat, moet het kapje weer opdoen.

De universiteit van Maastricht benadrukt nog speciaal dat het kapje niet in de plaats komt voor de 1,5 meter afstand, die moet altijd worden gehouden.