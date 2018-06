Militairen, niet piraten enteren schip

Het is niet bekend waarom de militairen de MV Marzooqah hebben geënterd. Het containerschip voer in Eritrese wateren. Zaterdagavond sloeg het schip alarm, omdat piraten de Marzooqah zouden hebben aangevallen. Het schip zette daarna in eerste instantie koers richting Somalische wateren.

Sinds 2012 is het Somalische piraten niet meer gelukt om schepen te enteren en de bemanningen te gijzelen. Ook het aantal pogingen is scherp gedaald. Dat is vooral te danken aan de betere beveiliging van de scheepvaart in de regio.

Nederland voerde in 2013 nog het commando over de succesvolle EU-operatie Atalanta. Frankrijk is op dit moment de leverancier van het vlaggenschip.