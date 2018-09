Duizenden betogen voor gemarteld dienstmeisje

„We zijn arbeiders, geen slaven”, riep de menigte van duizenden werkers en hun medestanders. Sommigen hielden foto's van het zwaar gehavende gezicht en lichaam van de 23-jarige Erwiana Sulistyaningsih omhoog. Anderen zwaaiden met de rood-witte Indonesische vlag.

De zaak heeft tot grote woede geleid. De politie in Hongkong zou eerst hebben geweigerd naar de zaak te kijken, maar doet inmiddels onderzoek naar beschuldigingen van marteling.

In Hongkong werken zo'n 300.000 buitenlandse huishoudhulpen. De meesten komen uit Indonesië en de Filipijnen. Hun werkomstandigheden en bescherming zijn vaak niet goed. Erwiana is inmiddels terug naar Indonesië waar ze herstelt in een ziekenhuis.